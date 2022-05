Ukraine : des soldats russes filmés en train de tirer sur deux civils

Les faits remontent au 12 mars. Selon des images diffusées ce jeudi par CNN et la BBC, deux soldats russes ont fait feu sur deux civils dans la banlieue de Kiev. Le document a été remis à un procureur ukrainien, et l’affaire fait désormais l’objet d’une enquête pour "crime de guerre".

Sur les images diffusées par les médias, on peut voir cinq soldats russes s’approcher d’une concession automobile. Deux hommes sont arrêtés : le propriétaire des lieux et autre individu, identifié comme un certain Leonid Pliats. Il s'agit du gardien de la concession, âgé de 68 ans.