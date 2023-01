VIDÉO - Guerre en Ukraine : les usines à trolls russes tournent à plein régime

Elle diffuse des fake news, relaie les positions du Kremlin et amplifie les polémiques sur les réseaux sociaux. Son nom ? CyberFrontZ. Installée à Saint-Pétersbourg, cette usine à trolls fonctionne tous les jours, 24 heures sur 24. À l'aide de ses 400 employés et de bots, elle a envahi Internet. Présents sur Twitter, Instagram, TikTok, Facebook et Telegram, ils publient chaque jour des milliers de messages.