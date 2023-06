Destruction du barrage de Kakhovka : inondations, risque nucléaire... quelles conséquences pour l'Ukraine et la Russie ?

La destruction partielle du barrage de Nova Kakhovka a suscité de nouvelles inquiétudes autour de la situation de la centrale de Zaporijjia, située 150 kilomètres en amont de l'infrastructure. Suite à l'incident, les autorités ukrainiennes ont rapidement réagi, mettant en avant le risque de catastrophe nucléaire qu'il pouvait provoquer. Un conseiller à la présidence ukrainienne, Mykkaïko Podoliak, a ainsi indiqué que le danger de "catastrophe nucléaire" augmente rapidement.

"Le monde se retrouve une fois de plus au bord d'une catastrophe nucléaire, car la centrale nucléaire de Zaporijjia a perdu sa source de refroidissement. Et ce danger augmente désormais rapidement", a-t-il déploré. De son côté, l'opérateur ukrainien du nucléaire, Energoatom, a indiqué que le niveau de l'eau du réservoir de Kakhova "baisse rapidement, ce qui est une menace de plus pour la centrale nucléaire temporairement occupée de Zaporijjia". À l'heure actuelle, le niveau du bassin de refroidissement serait toutefois "suffisant pour les besoins de la centrale".