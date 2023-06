Destruction du barrage de Kakhovka : "La Russie monte d'un cran dans sa politique de la terreur"

De son côté, Moscou accuse Kiev d'être à l'origine de la destruction, et fustige un acte de "sabotage délibéré"...

Cela n'a pas beaucoup sens : pourquoi l'Ukraine enverrait-elle une vague dévastatrice pour une partie de sa population ? Plusieurs éléments permettent de rejeter les accusations de Moscou. Dès l'année dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait accusé les Russes d'avoir miné ce barrage. D'après les premières images, les cassures sur les blocs encore debout sont franches et nettes. Cela indique que les explosions viennent de mines à l'intérieur du barrage. Si les Ukrainiens avaient voulu le détruire, ils auraient procédé à des frappes par des missiles de croisière ou de l'artillerie. En aucune façon, ils n'auraient pu poser à l'intérieur du barrage, sous surveillance russe, des centaines de kilos d'explosifs. Tout cela va dans le sens de désigner Moscou comme responsable.

Ce barrage est au centre du conflit depuis octobre dernier. En quoi est-il si important ?

Il s'agit d'un barrage hydroélectrique qui permettrait de fournir de l'électricité. Surtout, son immense retenue d'eau alimentait la centrale nucléaire de Zaporijia, et était indispensable au refroidissement des réacteurs. Même si elle est actuellement en maintenance, elle a toujours besoin d'eau. Toutefois, les Russes se tirent aussi une balle dans le pied : il est possible que le canal de Crimée, qui est relié au barrage et alimente la région en eau potable, devienne inopérant. Avec cette destruction, les Russes mettent donc potentiellement en difficulté la Crimée occupée.