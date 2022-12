Deux nouveaux oligarques russes meurent dans des circonstances suspectes

Selon les premiers éléments transmis par la police locale, le magnat russe "était déprimé depuis la mort de son ami". Les enquêteurs évoquent un possible suicide, mais envisagent aussi la possibilité d'une chute accidentelle. Proche du régime, et membre du parti présidentiel, Pavel Antov avait pourtant publié en juin dernier un commentaire explicitement hostile à la guerre en Ukraine, sur son compte WhatsApp. Décrivant la photographie d'une famille ukrainienne extraite des décombres de sa maison détruite par un missile russe, il avait écrit : "Il est très difficile d'appeler ceci autrement que du terrorisme".

Le message avait été rapidement supprimé par son auteur, avant que celui-ci ne se déclare à nouveau partisan du président, "patriote", et supporter de l'opération militaire russe en Ukraine. Pavel Antov était le propriétaire d'une importante usine de charcuterie à Vladimir, et élu de l'Assemblée de la province éponyme, sous les couleurs du parti présidentiel, Russie unie. Connu comme le "magnat de la saucisse", il était l'un des plus riches hommes politiques russes, avec une fortune estimée par Forbes à plus de 130 millions d'euros.