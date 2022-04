Devant l'ONU, Zelensky dénonce "les crimes de guerre les plus atroces depuis la Seconde Guerre mondiale"

Pour mettre fin à ces exactions, Volodymyr Zelensky a appelé à en "punir" les auteurs. "Les Russes continueront de dire que toutes les preuves et vidéos sont falsifiées. Mais nous sommes au XXIe siècle, nous avons des preuves indéniables. Nous allons continuer à coopérer avec les organisations internationales, et notamment le tribunal pénal international pour faire éclater la vérité", met en avant l'ancien comédien. "Il faut traduire en justice" les coupables "devant un tribunal comme celui de Nuremberg", réclame-t-il. Et au président de se montrer encore plus offensif : la Russie doit être "tenue responsable" pour "crimes de guerre" et exclue du conseil de sécurité de l'ONU, souligne-t-il.