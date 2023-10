DOCUMENT LCI - "Soit ils te touchent, soit ils te manquent" : en immersion à Robotyne sous le feu russe

Pour rejoindre les positions plus avancées, pas d’autre choix que de progresser à pied, et surtout à découvert, sur plusieurs kilomètres. Ce matin, l'artillerie russe semble avoir déjà déterminé ses cibles, et commence un pilonnage méthodique. "C’est vraiment proche", commente un autre Ukrainien, Poltava, "je crois qu'ils nous ont vus, il doit y avoir un drone très proche". Les hommes se taisent, et cherchent à localiser les frappes à l'oreille. "Ils corrigent leur tir, là", explique Poltava "ils visent l'ensemble de la position, ils commencent par ce côté, ils balayent, et ils reviennent de ce côté".