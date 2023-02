DOCUMENT - "Crimes de guerre à Boutcha" : une enquête édifiante diffusée ce jeudi sur LCI à 20H50

Une enquête titanesque de plus de huit mois. Ce jeudi, LCI diffuse à 20h40 un document exclusif de nos confrères du New York Times sur le massacre de Boutcha, perpétré au début du mois d'avril 2022. À l'aide des images de surveillance, que les soldats russes pensaient avoir détruites, analysant des photos et vidéos prises discrètement par des habitants, mais aussi celles captées par des drones militaires, le New York Times a réussi à prouver comment et qui a organisé le massacre à l'intérieur de cette petite ville, occupée pendant seulement un mois. "Cette enquête accablante montre dans les détails que ces massacres ne sont pas des actes de violences aléatoires mais qu'ils font partis d'une opération létale planifiée méthodiquement", explique le New York Times.