Drone abîmé en mer Noire, répression en Russie… Le point sur la situation en Ukraine

Les chômeurs russes appelés à travailler pour la défense. Une formation gratuite pour accéder à un emploi dans l'industrie de la défense va être proposée aux Russes sans emploi, a annoncé mercredi le gouvernement, dans un secteur où la demande de personnel a explosé à cause du conflit en Ukraine. Au total, "plus de 700 millions de roubles (8,6 millions d'euros au taux actuel, NDLR)" seront débloqués, "ce qui permettra de former plus de 12.000 personnes", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les revenus pétroliers russes en chute libre. Les revenus que la Russie tire de son pétrole ont plongé de 42% sur un an en février sous l'effet des sanctions du G7 et de l'Union européenne, même si le pays commercialise plus ou moins toujours le même volume, a indiqué mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE). "Nous estimons qu'en février la Russie a engrangé 11,6 milliards de dollars, comparé à 14,3 milliards en janvier et à près de 20 milliards un an avant", souligne son rapport mensuel sur le pétrole.