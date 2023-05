Attaque de drones sur le Kremlin, frappes russes "massives" à Kherson… Le point sur la situation en Ukraine

21 morts dans des frappes russes sur Kherson Toujours est-il que la riposte de Moscou ne s'est pas faite attendre. Des frappes russes "massives" ont fait 21 morts et 48 blessés dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Toutes les victimes étaient des civiles, selon les précisions de Volodymyr Zelensky. "Une gare et un carrefour, un immeuble, un magasin d'outillage, un supermarché et une station-service : savez-vous ce que ces lieux ont en commun ? La trainée sanglante que la Russie laisse avec ses obus, tuant des civils à Kherson et dans la région", a encore écrit le président ukrainien.

C'est dans ce contexte que les autorités ukrainiennes ont annoncé un couvre-feu de 58 heures dans cette région du sud, près de la ligne de front. Déclenché à partir de vendredi soir, il doit permettre aux "forces de l'ordre de pouvoir faire leur travail". D'autant que la région est souvent citée par les analystes comme l'un des théâtres possibles d'une contre-offensive ukrainienne.