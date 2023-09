Drones abattus, cargos en mer Noire et prix Nobel "réduit au silence"... Le point sur la situation en Ukraine

Drones abattus. Dimanche matin, l'Armée de l'air ukrainienne s'est félicitée d'avoir abattu avec succès 22 drones russes dans la région d'Odessa, dans le sud du pays. "Dans la nuit du 3 septembre 2023, les occupants russes ont lancé plusieurs vagues d'attaques de drones Shahed-136/131 depuis le sud et le sud-est", a écrit l'Armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Elle précise qu'au total, son voisin a lancé dans la nuit 25 de ces drones kamikazes de fabrication iranienne. Mais le ciel ukrainien n'est pas impénétrable. Quelques heures plus tôt, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une attaque contre la région de Donetsk, selon les procureurs ukrainiens, cités par le média The Kyiv Independent. Selon eux, une offensive a été lancée sur Vuhledar, une ville de cet oblast du sud-est de l'Ukraine.