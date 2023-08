Drones en Crimée, bombardements russes, Choïgou en Arctique... Le point sur la situation en Ukraine

La Crimée, le nouvel épicentre de la contre-offensive ukrainienne ? Selon les autorités locales et l'armée russe, deux attaques de missiles ukrainiennes ont été déjouées samedi au-dessus du pont stratégique situé sur le détroit du Kertch et qui relie la Russie à la péninsule annexée de Crimée. "Le missile ukrainien a été détecté à temps et intercepté dans les airs par les systèmes de défense antiaérienne russes. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Quelques heures plus tard, une nouvelle attaque à l'aide d'un missile S-200 reconverti a eu lieu et il a également été intercepté en plein vol, selon le ministère de la Défense. "Un autre missile ennemi a été abattu au-dessus du détroit de Kertch. Merci à nos forces de défense aérienne pour leur grand professionnalisme et leur vigilance !", a confirmé le dirigeant prorusse de la Crimée.

Guerre des drones. Samedi, Moscou a indiqué avoir abattu une vingtaine de drones ukrainiens lancés en direction de la Crimée. "(Dans la nuit vendredi à samedi), une tentative d'attaque terroriste du régime de Kiev à l'aide de vingt drones qui visaient des objectifs sur le territoire de la péninsule de Crimée a été déjouée", a déclaré le ministère russe de la Défense sur Telegram. Selon lui, quatorze drones ukrainiens ont été détruits par les systèmes de défense antiaérienne et six autres par des système de brouillage électronique.

Par ailleurs, un drone a également été intercepté dans la région de Kalouga, à 150 kilomètres au sud-ouest de Moscou, a annoncé sur Telegram le gouverneur Vladislav Chapcha.