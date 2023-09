Drones ukrainiens en Russie, "avancées notables" de Kiev et pont de Crimée visé… Le point sur la situation en Ukraine

Deux navires en mer Noire. Sur le plan économique, deux nouveaux cargos ont quitté un port ukrainien et naviguent en mer Noire dans un couloir maritime établi par Kiev malgré les menaces de représailles russes après l'abandon de l'accord sur les exportations de céréales. Selon le député de la région d'Odessa, Oleksiy Goncharenko, il s'agit du vraquier libérien Filia Glory et l'Ocean Courtesy des Îles Marshall. Le premier doit se rendre en Bulgarie, à Varna. L'itinéraire du second n'est pas encore disponible sur les outils de suivi en ligne des navires. "Les vraquiers ont quitté le port de Pivdennyi et empruntent le corridor établi. Ils transportent 56 000 tonnes de fonte brute et 172 000 tonnes de concentré de minerai de fer", a ajouté le ministre ukrainien des Infrastructures.