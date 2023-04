Du conflit en Ukraine aux routes de Louisiane, l'histoire improbable d'un tank russe

Du champ de bataille ukrainien aux routes de Louisiane. C'est le destin improbable d'un tank russe, qui a été repéré la semaine dernière par des habitants de cet État américain, interloqués par la présence de ce véhicule à Roanoke, commune de 500 âmes. Il aura fallu l'implication de nombreux internautes pour connaitre sa destination finale…

L'histoire de ce T-90 a débuté sur le réseau social Reddit, où des photos de l'engin sont apparues la semaine dernière. On y voit le tank, installé sur une remorque militaire à l'arrière d'une aire d'accueil. L'auteur des clichés ? Un certain Mutantlight, qui a publié ce contenu sur la plateforme de discussions intitulé "Tank Porn". "Je suis un gars du Sud qui aime les chars depuis qu’il joue à War Thunder (un jeu vidéo) et qui est tombé sur cette beauté", a-t-il expliqué au site The Media Zone, comme le raconte Le Parisien.