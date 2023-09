Écarté de l'armée russe, le général Sourovikine, ex-proche de Wagner, réapparaît... en Algérie

Le général russe Sergueï Sourovikine, limogé pour ses liens avec le groupe Wagner, est réapparu après des mois d'absence pour une visite officielle en Algérie. Les images de sa rencontre avec les autorités algériennes ont été publiées mardi sur le compte Facebook de la grande mosquée d'Oran et ce vendredi dans les médias russes.

On y voit le général, commandant emblématique de l'offensive russe en Ukraine, en tenue civile aux côtés d'officiers russes en uniforme militaire et de l'Imam de la mosquée, Abou Abdallah Zebar. "Une délégation russe de haut niveau a visité la Grande Mosquée Abdelhamid Ben Badis, et a été reçue par le Directeur des Affaires Religieuses et l'Imam de la Grande Mosquée", a indiqué celle-ci dans un message accompagnant ces photos. Moscou n'a pas communiqué sur cette visite en Algérie.