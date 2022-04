Échange entre Macron et Zelensky, première évacuation de civils à Marioupol... Le point sur la situation en Ukraine

Échange téléphonique entre Macron et Zelensky. Après un entretien entre le président réélu Emmanuel Macron et son homologue Volodymyr Zelensky, l'Élysée a annoncé que la France va "renforcer" l'envoi de matériel militaire à l'Ukraine ainsi que son aide humanitaire. Cela représente à ce stade "plus de 615 tonnes d’équipement acheminées, dont du matériel médical, des groupes électrogènes pour les hôpitaux, de l’aide alimentaire, de l’aide pour l’hébergement, et des véhicules d’urgence". Le chef de l'État français a insisté sur "sa volonté d’œuvrer activement lors de son second mandat à rétablir la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, en maintenant toujours une étroite coordination avec ses partenaires européens et alliés". Il a également évoqué "la disponibilité de la France à contribuer à un accord prévoyant des garanties de sécurité à l’Ukraine."