Sur TF1 et France 2, le président de la République a annoncé que la France allait envoyer des Mirage 2000-5 à Kiev. "Ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens, de les équiper, de les entrainer, de leur apporter les munitions, les armes, ce qui leur permettra de défendre leur sol", a également déclaré le président de la République.

Le président de la République est toujours déterminé à aider l'Ukraine pour obtenir la paix à l'est de l'Europe. "Nous avons toujours la même philosophie, nous aidons les Ukrainiens à résister. Mais nous ne voulons pas l'escalade de la guerre et en aucun cas nous ne sommes en guerre contre la Russie et son peuple", a déclaré Emmanuel Macron sur TF1 et France 2 ce jeudi soir avant de faire des annonces. En marge des commémorations des 80 ans du débarquement de Normandie, il a indiqué l'envoi de Mirage 2000-5 et la mise à disposition d'hommes pour former 4500 soldats ukrainiens.

"Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de mirage 2000-5 qui sont des avions de combat français qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien", a déclaré le chef de l'État, ajoutant que des précisions seraient données ce vendredi et que le nombre d'appareils envoyés dépendra de la "coalition avec d'autres partenaires" qui sera bâtie. "On va proposer au président Zelensky que les pilotes soient formés dès cet été, il faut normalement 5 à 6 mois" pour cela, a précisé Emmanuel Macron, ajoutant que ces pilotes seraient formés en France.

Il a laissé entendre que ces avions pourraient être utilisés par les Ukrainiens pour frapper les bases russes utilisées pour frapper l'Ukraine. "Si on dit aux Ukrainiens, vous ne pouvez pas neutraliser ces capacités russes (…) dans ce cas-là on leur dit vous ne pouvez plus vous défendre", a-t-il déclaré, mettant la limite à la cible de civils. L'Ukraine a récemment demandé à ses alliés d'accorder à son armée une plus grande liberté pour frapper avec des équipements occidentaux des cibles militaires à l'intérieur de la Russie.

Former 4500 soldats ukrainiens

Par ailleurs, "ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens, de les équiper, de les entrainer, de leur apporter les munitions, les armes, ce qui leur permettra de défendre leur sol", a assuré le président de la République. Là, il a précisé qu'il ne s'agissait pas "d'aller former sur la zone de combat" car "le sol ukrainien est souverain".

Interrogé sur le fait que l'envoi de soldats français en Ukraine pouvait être pris comme un facteur d'escalade par la Russie, Emmanuel Macron a estimé que "non". "Aller former quelqu'un dans la zone ouest, qui est une zone libre, ce n'est pas agressif à l'égard de la Russie."

Ce vendredi, le président recevra son homologue ukrainien, ils assisteront à la cérémonie de signature de deux accords avec à la clé 650 millions d'euros de prêts et de dons à l'Ukraine pour soutenir notamment les infrastructures critiques énergétiques visées par la Russie.

Emmanuel Macron s'entretiendra en fin d'après-midi avec Volodymyr Zelensky et tiendra une conférence de presse à l'issue, au cours de laquelle il devrait préciser les annonces faites ce soir dans les journaux télévisés de TF1 et France 2.