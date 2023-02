Macron change de ton, Auchan accusé de soutenir Moscou... le point sur la situation en Ukraine

"Pas d'alternative à la victoire", assure Volodymyr Zelensky. En marge de cette Conférence sur la sécurité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les alliés à "accélérer" le soutien à son pays. "Nous avons besoin de vitesse. Vitesse pour conclure nos accords, vitesse des livraisons pour renforcer notre combat, vitesse des décisions pour limiter le potentiel russe. Il n'y a pas d'alternative à la vitesse, car c'est d'elle que dépend la vie", a-t-il fait valoir. "Il n'y a pas d'alternative à la victoire de l'Ukraine. Pas d'alternative à l'Ukraine dans l'Union européenne. Pas d'alternative à l'Ukraine dans l'Otan."

Wagner revendique une avancée sur le front de Bakhmout. Le chef du groupe paramilitaire russe, Evgueni Prigojine, a affirmé que ses troupes avaient pris Paraskoviïvka, une localité ukrainienne qui touche au nord la ville de Bakhmout, théâtre de la plus longue bataille qui sévit dans le Donbass depuis un an. "Malgré le blocus des munitions, malgré de lourdes pertes et des batailles sanglantes, les gars ont pris entièrement la localité de Paraskoviïvka", a déclaré le patron de la milice, qui ne voit pas Bakhmout être capturée avant "mars ou avril". L'AFP n'a pas pu vérifier ces déclarations de source indépendante.

Première étape vers le tribunal spécial de l'Ukraine. Le "centre international de coordination pour la poursuite du crime d'agression" commis par la Russie en Ukraine, basé à La Haye, sera "opérationnel" en juillet, a fait savoir le commissaire européen à la Justice Didier Reynders. Il est destiné à "rassembler et conserver les preuves du crime d'agression et permettre des discussions entre procureurs (...) non seulement sur les enquêtes, mais sur les poursuites possibles", a expliqué le commissaire belge, au côté du procureur général d'Ukraine, Andriï Kostine. Cette sorte de parquet est une première étape avant la mise en place d'un tribunal spécial pour juger les plus hauts responsables russes, une demande de Kiev.