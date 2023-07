VIDÉO - Guerre en Ukraine : Macron les a promis à Kiev, c'est quoi les missiles longue portée "Scalp" ?

Le Scalp-EG, appelé en anglais "Storm Shadow", est l'acronyme de "système de croisière conventionnel autonome à longue portée ". Développé conjointement par le Royaume-Uni et la France, ils sont lancés depuis les airs, notamment grâce à des avions Rafale. Il s'agit d'un missile de croisière d'une portée de plus de 250 kilomètres avec une charge de 400 kilos d'explosifs, comme l'explique le colonel Michel Goya sur LCI (dans la vidéo en tête de cet article). Difficilement détectables et interceptables, ils sont capables de toucher des cibles à terre, en profondeur, avec une grande précision, et sans mettre en danger les avions au-dessus des défenses aériennes ennemies. Les Scalp ont notamment été utilisés par la France en Syrie pour viser des cibles de Daech.

Grâce à leur longue portée, ces missiles peuvent atteindre des zones dans l'Est de l'Ukraine contrôlées par les forces russes. "Les Scalp pourraient être très utiles pour frapper des cibles bien protégées, à longue distance, et inaccessibles à l'aviation en raison de leur éloignement, des conditions météo ou des défenses aériennes", explique une source militaire. Le Royaume-Uni a été le premier pays à annoncer, en mai, l'envoi de missiles de longue portée à l'Ukraine.