Macron veut "intensifier le soutien" à Kiev pour aller vers des "négociations crédibles"

En envahissant son voisin le 24 février, Moscou est officiellement devenue une "puissance du désordre" mondial, tance le chef d'État français. "Je la qualifie de néocoloniale et d'impérialiste. Elle dénie l'identité à un voisin, elle considère qu'on peut prendre un territoire. L'accepter, c'est considérer que le néocolonialisme est légitime ou que ce soit dans le reste du monde", lance-t-il. "Un an après, le bilan est considérable d'un conflit catastrophique et injustifié", souligne-t-il, évoquant une guerre qui "n'est pas simplement celle des Européens" mais "celle de la planète entière".

Malgré tout, Emmanuel Macron continue de voir plus loin que ces affrontements. "Engageons-nous aussi dans la préparation de la paix. Nous devons dès maintenant préparer les termes de la paix. C'est notre responsabilité", appelle le pensionnaire de l'Élysée. "Cette paix sera d'autant plus possible et crédible si nous sommes forts aujourd'hui et si nous savons l'être dans la durée", glisse-t-il. Parler de négociations, "ce n'est pas un esprit de compromission, c'est un esprit de responsabilité", réfute-t-il encore.