VIDÉO - En Russie, les vacances très patriotiques des jeunes dans les centres de loisirs

Ce centre compte sept quartiers. L'un d'eux est par exemple dédié aux gardes-frontières. Les adolescents y apprennent à surveiller les bois et la mer Noire, théâtre de vives tensions un an et demi après l'invasion de l'Ukraine. Le jeu est de noter minute par minute le passage des bateaux. Dans une autre partie du camp, les pensionnaires sont initiés à la Marine. Sous forme de jeu, le but est d'inciter les jeunes de 16 à 17 ans à choisir une carrière dans l'armée.

Pendant l'été, plus de 3000 enfants et adolescents russes suivent à Orlionok un programme à base de sport, jeux et cours d'histoire. S'y côtoient d'un côté la Russie d'aujourd'hui, au patriotisme exacerbé du fait de la guerre, et de l'autre des traditions héritées de l'époque soviétique, comme une réunion autour du feu à laquelle les équipes de TF1 ont pu assister.