En Russie, un homme accusé d'être un agent de l'Ukraine tué par le FSB

Les Russes disent avoir tué un espion. Le FSB, les services de sécurité russes, a annoncé ce jeudi avoir tué, en tentant de l'arrêter, un homme, recruté par l'Ukraine, qui s'apprêtait à poser une bombe dans un centre d'enrôlement militaire. Selon le FSB, ce citoyen russe devait commettre un "acte terroriste planifié par les services spéciaux ukrainiens dans la région de Tver", à 180 kilomètres au nord-ouest de Moscou.

Cet homme est accusé d'avoir transmis à Kiev des informations sur "les installations militaires et l'infrastructure énergétique de la région" et prévoyait de faire exploser une bombe artisanale dans un bâtiment du commissariat militaire de la ville de Tver, selon la même source. "L'auteur a opposé une résistance armée lors de son arrestation et a été neutralisé", a ajouté le FSB, qui dit avoir saisi chez lui "un engin explosif improvisé prêt à l'emploi et une grenade".