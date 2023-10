Essais de missiles russes, attaque de drones près d'une centrale nucléaire… Le point sur la situation en Ukraine

"Cette frappe près d'une centrale nucléaire rappelle une fois de plus à tous nos partenaires l'importance de renforcer la défense aérienne de l'Ukraine et les dangers qui existent lorsque la Russie parvient à contourner les sanctions mondiales", a commenté un peu plus tard Volodymyr Zelensky dans son point d'information quotidien publié sur les réseaux sociaux. Tôt dans la journée mercredi, une frappe aérienne russe a également touché une maison dans un quartier résidentiel de la ville de Beryslav, dans la région de Kherson, au sud du pays, tuant un homme de 42 ans.