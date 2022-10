Population appelée à évacuer, nouvelles livraisons d’armes… Le point sur la situation en Ukraine

De nouvelles livraisons d’armes promises à l’Ukraine. Pour neutraliser la menace des missiles russes, le pays va pouvoir compter prochainement sur des livraisons occidentales. Après l'annonce de l'arrivée d'un système allemand et de la livraison prochaine de modèles américains, le Royaume-Uni a annoncé qu'il fournirait des munitions capables d'abattre des missiles de croisière. Quant à la France et son voisin italien, Volodymyr Zelensky a demandé des efforts supplémentaires aux deux pays : "Nous espérons plus de la France et de l’Italie dans ce domaine de la défense aérienne."