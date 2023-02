VIDÉO - Prigojine accuse l'état-major russe de "trahison" et de vouloir détruire Wagner

Il vise une nouvelle fois ouvertement les plus hauts responsables de l'armée russe. Evgueni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire Wagner, a accusé, ce mardi 21 février, l'état-major de son pays de commettre une "trahison" en refusant de fournir du matériel à ses mercenaires, en première ligne dans l'est de l'Ukraine. Sur ordre de l'état-major, ses soldats ne recevraient, selon lui, pas de munitions, d'aide "en matière de transport aérien", ni même de "pelles pour creuser les tranchées".

Ces déclarations marquent une escalade dans les tensions qui opposent le groupe paramilitaire à l'armée russe, qui apparaissent en concurrence sur le terrain en Ukraine. Wagner, qui a recruté des milliers de prisonniers pour combattre en Ukraine, mène l'assaut sur Bakhmout depuis l'été. Les tensions sont devenues de plus en plus visibles ces dernières semaines autour de cette ville de l'est de l'Ukraine, l'armée et Wagner revendiquant chacun des avancées en se contredisant parfois. Ni l'armée, ni le ministère de la Défense n'ont réagi dans l'immédiat.