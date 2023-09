VIDÉO - Exode russe : l'intrigante histoire d'une famille russe qui a fui la Crimée à bord d'un voilier

Les questions pleuvent. Mercredi 30 août dernier, quatre membres d'une même famille se sont présentés à la capitaine du port de Saint-Florent, dans le nord de la Corse. Une information qui pourrait sembler banale pour un port de plaisance jusqu'à ce qu'ils n'expliquent venir tout droit de la Crimée annexée par la Russie et qu'ils ne réclament l'asile politique. Un peu moins d'une semaine après leur arrivée en Corse, de nombreuses interrogations subsistent.

Ce n'est que le 30 août que la famille décide de se présenter d'elle-même à la capitainerie. Elle est arrivée à bord d'un voilier battant pavillon polonais un peu plus tôt et a patienté durant 48 heures, au large du port de plaisance. Selon les images prises par le directeur du port et transmises à LCI, le 4 septembre, le voilier est un navire standard de dix mètres de long sur trois de large.

À son bord, quatre personnes : deux parents âgés de 45 ans et deux enfants âgés de 12 et 14 ans. À l'intérieur du navire, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir y vivre pendant plusieurs semaines.