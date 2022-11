VIDÉO - Face à la crainte d’un assaut ukrainien, la Crimée se barricade

Sur les routes du sud de l’Ukraine, les chars d’assaut vont et viennent. L’armée russe se réorganise. Par centaines, des plots en béton sont transportés pour bâtir des lignes défensives. Face à la contre-attaque ukrainienne, Moscou veut fortifier le sud du pays qu'elle a annexé et surtout la Crimée. Ces mesures viennent d’être annoncées aux habitants. "Nous sommes dans une ville très protégée par l’armée alors, je n’ai pas du tout peur", témoigne une habitante à notre micro. "Il y a toujours un danger. Je me dis qu’un missile pourrait tomber ici", ajoute une autre.