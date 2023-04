"Faillite" de l'ONU, discussions Macron-Zelensky… Le point sur la situation en Ukraine

Un nouveau volontaire français tué sur le front. "Un certain 'T.' est mort il y a une semaine", a révélé le quotidien Le Monde, une information confirmée par le ministère français des Affaires étrangères. "Nous avons appris la triste nouvelle de ce décès. Nous présentons nos condoléances à la famille, avec laquelle les services concernés du ministère (...) sont en contact", a-t-il indiqué à l'AFP. La semaine dernière, le Quai d'Orsay avait déjà confirmé la mort dans la région de Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, de Kevin D., un ancien humanitaire, parti il y a plus d'un an combattre aux côtés des Ukrainiens. Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février 2022, huit Français sont morts sur place.

Le lourd tribut des sportifs ukrainiens depuis le début du conflit. Le chiffre fait froid dans le dos. Au moins 262 athlètes ukrainiens sont morts depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, a fait savoir le ministre ukrainien de la Jeunesse et des Sports, Vadym Gutzeit, lors de sa rencontre avec le président de la Fédération internationale de gymnastique, Morinari Watanabe. 363 installations sportives ont été détruites en Ukraine depuis le 24 février 2022. "Il est très important pour nous qu'il n'y ait pas d’athlètes russes aux compétitions sportives et aux Jeux olympiques, car ils soutiennent tous cette guerre et participent à des événements organisés pour soutenir cette guerre", a déclaré l'ancien escrimeur, alors que le Comité olympique international (CIO) a ouvert la porte à leur réintégration "à titre individuel" dans les compétitions sportives internationales.

Moscou condamne "le zèle antirusse" des députés français. La Russie a fustigé le vote de l'Assemblée nationale française, reconnaissant comme un génocide l'Holodomor, une grande famine provoquée volontairement au début des années 1930 en Ukraine par les autorités soviétiques. Une "extermination par la faim" à l'origine d'au moins quatre millions de morts. "Le zèle antirusse des députés français paraît d'autant plus répugnant que la France elle-même n'a pas encore fermé la page de ses crimes de la période coloniale", a asséné dans un communiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. "Une fois de plus, nous sommes confrontés à la duplicité et à la russophobie de nos adversaires européens".

Un dignitaire religieux assigné à résidence. Le métropolite Pavlo, à la tête d'un célèbre monastère de Kiev dont les moines, accusés d'être liés à Moscou, sont visés par un avis d'expulsion, a été assigné à résidence pour 60 jours par la justice ukrainienne. "Le juge d'instruction a décidé d'appliquer une mesure préventive sous la forme d'une assignation à résidence 24 heures sur 24 au suspect", a annoncé le tribunal de Kiev, chargé de cette affaire. Et cela "sur une période de 60 jours dans le cadre de l'enquête préliminaire, jusqu'au 30 mai 2023", a-t-il ajouté. Il devra en conséquence "porter un dispositif de surveillance électronique" et "s'abstenir de communiquer avec des témoins dans le cadre de la procédure pénale".