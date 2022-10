Non, l'ambassadeur de France en Ukraine n'a pas démissionné

"Il s'agit d'une fake news". Interpellé sur Twitter par un élu du Rassemblement national mais aussi des comptes prorusses qui avaient annoncé sa démission, Etienne de Poncins a confirmé qu'il était toujours en poste en Ukraine en tant qu'ambassadeur de France.

"L’ambassadeur de France en Ukraine, Etienne de Poncins démissionne : Nous ne savons plus ce que nous défendons ici, même Volodymyr Zelensky n’est plus ici à Kiev, pourquoi continuez de sacrifier le peuple ukrainien. On se le demande aussi", a déclaré sur Twitter Jean-Michel Cadenas, délégué Départemental de la Fédération RN de la Mayenne.