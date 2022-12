VIDÉO - Guerre en Ukraine : non, ces images ne montrent pas un faux cadavre fumer une cigarette

Une simple recherche inversée permet de constater que cet extrait date d'avant l’invasion russe, le 24 février dernier. Il apparait ainsi en ligne dès l’année 2020 et a été massivement partagé à l’occasion de la pandémie. Publiée par exemple ici en 2021, par un compte arabe, la séquence est supposée montrer des faux "corps des défunts" du Covid en Grande-Bretagne. Ce qui est tout aussi mensonger. Cette vidéo est bien issue d’une mise en scène, mais organisée pour les besoins d’un clip de rap. À l’époque, la manipulation avait été dénoncée par plusieurs médias de fact-checking, comme l’AFP Factuel en Argentine ou Correctiv en Allemagne.

Cet extrait est donc une fiction et les cadavres, de simples figurants sur le tournage du clip d’un rappeur russe, répondant au nom de Husky. Sorti en septembre 2020, et disponible sur Youtube, le clip de la chanson "Never, Ever" montre l’artiste ranger des cadavres dans des sacs avant de les mettre dans un camion-benne orange, que l’on remarque à la fin de la vidéo.