Frappe dans le nord-est, Kiev veut des armes… Le point sur la situation en Ukraine

Une nouvelle attaque ukrainienne. Selon la Russie, l'Ukraine a mené au moins deux nouvelles attaques de drone ce vendredi 18 août, à Moscou et en mer Noire. Des faits qui se répètent ces dernières semaines, en pleine contre-offensive de Kiev.

"[Dans la nuit de jeudi à vendredi], lors d'une tentative de rejoindre Moscou, les forces de la défense aérienne ont détruit un drone. La carcasse du drone est retombée dans la zone du Centre d'exposition, et n'a pas causé de dégât significatif au bâtiment", a indiqué le maire Sergueï Sobianine. Aucune victime humaine n'a été recensée, selon l'élu. D'après le ministère russe de la Défense, l'attaque a été conduite par Kiev à 4h, heure locale (3h du matin, heure de Paris) et ciblait "des lieux situés à Moscou et dans la région".

"Un effondrement partiel du mur extérieur [du Centre d'exposition] a été constaté sur l'un des pavillons" du complexe, a rapporté l'agence de presse publique russe TASS, citant les services d'urgence. D'après la même agence de presse, l'espace aérien près de l'aéroport international Vnoukovo de Moscou a été en outre brièvement fermé.