Frappe sur Kramatorsk, craintes d'une nouvelle offensive russe... Le point sur la situation en Ukraine

Des drones pour un dollar. Face aux appels lancés par les autorités ukrainiennes, une société de défense américaine a annoncé mercredi qu'elle souhaitait fournir deux drones de combat sophistiqués à Kiev pour seulement un dollar symbolique, sous réserve d'approbation du gouvernement américain. De son côté, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki s'est déclaré disposé à envoyer des avions de combat de type F-16 en cas de consensus sur le sujet au sein de l'Otan.

Opération anticorruption visant administrations, fonctionnaires et personnalités. Alors que l'Ukraine doit accueillir vendredi un sommet avec l'Union européenne, les autorités se sont lancés, mercredi, dans une vaste opération anticorruption visant administrations, fonctionnaires et personnalités. "Justice sera rendue", a affirmé le président Volodymyr Zelensky dans son message quotidien, en faisant état de "dizaines de perquisitions et d'autres actions dans différentes régions et contre différentes personnes dans le cadre de procédures pénales".

Condition d'accession au bloc européen. Ces descentes interviennent une semaine après le limogeage d'une série de hauts responsables dans la foulée d'une affaire de corruption concernant des approvisionnements de l'armée, premier scandale d'ampleur depuis l'invasion russe il y a près d'un an. L'UE a fait de la lutte anticorruption une condition à l'accession de l'Ukraine au bloc européen. Et Kiev, dont l'effort de guerre dépend en large partie du soutien de l'Europe et des États-Unis, est au défi de juguler les manigances financières pour ne pas écœurer les alliés.