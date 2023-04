Frappes nocturnes, livraisons de l'Otan, Moscou s'exprime sur la paix… Le point sur la situation en Ukraine aujourd'hui

Livraisons de l'Otan. L'Alliance atlantique et ses partenaires ont fourni à l'Ukraine 230 chars de combat et 1550 véhicules blindés pour l'aider à contrer l'offensive russe et à reprendre du territoire, a annoncé jeudi le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. "Les alliés et les partenaires du groupe de contact dirigé par les États-Unis" ont aussi fait parvenir "des quantités importantes de munitions", soit au total "98% des matériels promis, afin d'équiper neuf nouvelles brigades blindées", a-t-il précisé. "Au total, les Ukrainiens disposent donc des capacités dont ils ont besoin pour reprendre davantage de territoires", a estimé le chef de l'Alliance atlantique, à l'heure où Kiev prépare depuis des mois une contre-offensive.

Depuis le début de l'offensive russe en février 2022, les membres de l'Otan ont également fourni des systèmes de défense anti-aériens, de l'artillerie et des avions de combat MIG-29 de fabrication soviétique. Ils ont en outre formé des dizaines de milliers de militaires ukrainiens sur les armements utilisés par les armées des alliés.

Moscou veut "se rapprocher" de la paix en respectant ses "objectifs". "Nous sommes prêts à saluer tout ce qui peut (permettre) de se rapprocher de la fin du conflit en Ukraine", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, au lendemain d'une conversation téléphonique entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue chinois Xi Jinping. Interrogé sur cet entretien téléphonique, il a ajouté : "Et d'aboutir à la réalisation par la Russie des objectifs qu'elle s'est fixés". Pékin a présenté fin février une initiative en vue de mettre fin au conflit, qui vague, théorique et contradictoire. Depuis le début de la guerre, elle n'a jamais condamné l'offensive russe et affiché son soutien au président russe Vladimir Poutine.