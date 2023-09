Frappes proches de la Roumanie, Zelensky sur le front et avertissement de Washington… Le point sur la situation en Ukraine

Missiles contre Kiev. La capitale ukrainienne reste l'une des cibles privilégiées de Moscou. Cette nuit encore, la capitale a été visée par une attaque russe combinée, avec des "missiles de croisière" et d'autres "probablement balistiques", selon les déclarations du chef de l'administration militaire, Serguiï Popko. "Toutes les cibles en direction de la capitale ont été détruites par les défenses aériennes", a-t-il assuré. Selon les services d'urgence ukrainiens, aucune victime n'est à déplorer. Seul l'incendie d'une "entreprise commerciale" a été provoqué par la "chute de débris d'un missile ennemi".

Zelensky sur le terrain. L'autre front actif en Ukraine est évidemment celui de l'est du pays, près de Bakhmout, où Kiev assure avoir repris 47 km² depuis le début de leur vaste contre-offensive. C'est là que s'est rendu Volodymyr Zelensky ce mardi afin de "rendre visite à des brigades qui mènent des actions offensives", comme l'a déclaré la présidence dans un communiqué. Sur des images qu'elle a diffusées, on peut notamment voir le président dans un local examiner des cartes géographiques en compagnie du commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, et de plusieurs autres militaires. Il a écouté les "rapports" des officiers sur la situation dans leurs zones de responsabilité et discuté de leurs "besoins".

Un mort en Russie. Depuis le début de la contre-offensive, la région frontalière de Belgorod est la cible de tirs d'artillerie, de drones et d'incursions armées de combattants russes pro-ukrainiens. C'est là qu'un civil a été tué dans le bombardement, attribué aux forces ukrainiennes, d'un village russe frontalier, a annoncé le gouverneur. Selon Viatcheslav Gladkov, la victime est décédée avant l'arrivée des secours. Une femme a en outre été blessée à la cuisse par des éclats, d'après la même source. Pour rappel, c'est ce district qui avait été le théâtre d'une incursion armée au printemps dernier, revendiquée par des combattants nationalistes russes pro-ukrainiens.