Gaz : pourquoi Total s'accroche à la Russie ?

"La Russie est le pays le plus important pour TotalEnergies, cela ne veut pas dire que TotalEnergies ferait faillite s'il devait quitter la Russie demain. Mais il perdait environ 1/5 de sa production de pétrole et de gaz," explique Francis Perrin directeur de recherche à l’IRIS dans le reportage TF1 ci-dessus. Total Energies ne compte pas abandonner sa dernière usine sur place, la plus importante. Il y a quatre ans, les équipes de TF1 avaient pu se rendre en Sibérie. Une gigantesque cité industrielle créée avec les Russes. 20.000 ouvriers y exploitent du gaz naturel liquéfié. Le projet représente plus de dix milliards d'euros. À lui seul, le commentaire du PDG Patrick Pouyanné à l'époque éclaire la stratégie d'aujourd'hui : "C'est un peu comme l'homme a atterri sur la Lune. Nous sommes les premiers à construire une usine géante au-delà du cercle polaire Arctique."