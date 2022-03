Guerre mondiale, sanctions... les scénarios pour la suite du conflit en Ukraine, selon l'ancien diplomate russe Vladimir Fedorovski

Expliquant voir se dessiner trois scénarios possibles sur la suite du conflit, l'ancien professionnel de la paix les a détaillés auprès d'Elizabeth Martichoux. La première option serait pour lui que la guerre opposant la Russie à l'Ukraine se transforme en guerre mondiale. "Je ne l'exclus pas", a averti Vladimir Fedorovski, qui voit déjà une logique de blocs se mettre progressivement en place.

L'autre option possible, et qui a été choisie par les Occidentaux jusqu'ici, est celle des sanctions contre la Russie. Or, pour l'ex-diplomate, elles ne seront pas suffisantes pour faire plier Moscou. "Les Russes vont vivre très mal, mais cinq fois mieux que sous Boris Eltsine", a assuré l'écrivain à propos de l'ancien dirigeant russe à la tête du pays de 1991 à 1999. Cette époque était alors marquée par la fin de la Guerre froide et la dislocation de l'URSS, suivies d'une grave crise économique ayant frappé la Russie. En 1995, 50 % de la population russe vivait sous le seuil de pauvreté et le PIB du pays accusait une chute en disant de 55%.

Les Russes "vont les encaisser", a donc estimé Vladimir Fedorovski à propos des nouvelles sanctions économiques mises désormais en place. Pour autant, l'ancien diplomate a aussi affirmé qu'une majorité de la population reste en faveur des négociations, dernière option possible pour l'Occident et celle qu'il prône.