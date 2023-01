VIDÉO - Il a perdu un pied dans les combats : ce combattant français raconte la vie sur le front à LCI

Maxime Bronchain a également filmé les combats eux-mêmes à l'aide de sa caméra GoPro vissée sur son casque. Cigarette à la main, il fait défiler les vidéos sur son téléphone portable, depuis la cour de l'hôpital. Sur l'une d'entre elles, tournée en pleine forêt, on l'aperçoit en train de tirer pour tenter de faire reculer des soldats russes à une centaine de mètres de lui, tandis que des rafales résonnent en face. "On en a tué quelques-uns" et ils ne sont pas parvenus à reprendre leur position, se félicite-t-il.

Parmi les combattants ennemis, le soldat français a déjà été confronté à ceux de la milice Wagner, la société paramilitaire privée qui soutient la Russie. "Ils sont expérimentés, ils savent ce qu’ils font, ils ne sont pas là pour rigoler", décrit-il. "C’est dangereux quand on se bat contre eux, car on sait que ce sont de vrais soldats en face, c’est complètement différent. Ils se battent jusqu’au bout, ne laissent pas tomber. Ils sont là, ils sont prêts et déterminés."