Guerre en Ukraine : "Il faut répondre à ces destructions cyniques", assure Bruno Le Maire sur LCI

Dans le détail, Paris va permettre à l'Ukraine de disposer de 20.000 tonnes de rail produits en France par la société allemande Saarstahl, anticipant la réparation de plus de 150 km de voies ferrées ukrainiennes. Un deuxième accord entre les deux pays va porter sur 25 ponts en kit, qui seront fournis par la société française Matière. Le troisième contrat entend livrer plus de 20 millions d'euros de semences par trois sociétés françaises exportatrices, MAS Seeds, Lideas Seeds, et RAGT.