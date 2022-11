"Ils m'ont frappée durant trois semaines" : les habitants de Kherson racontent la vie sous l'occupation russe

Une "rééducation" sous la torture, qui aurait eu lieu notamment dans une prison, aux abords de la ville. Il y a des combats tout proches et les lieux ne sont pas déminés, mais beaucoup viennent ici en quête d'informations, à la recherche d’un proche : "Je cherche un ami qui a été kidnappé le 1er juin. Les Russes disent que c'était un partisan. Il était dans un sous-sol mais on n'a plus de nouvelles", s'inquiète une autre habitante.