Incendie sur un terrain militaire en Crimée, Kiev se félicite d'une "opération réussie"

"Une opération réussie a été menée en Crimée occupée. L'ennemi cache l'étendue des dégâts et le nombre de victimes", a ainsi affirmé sur Telegram Kyrylo Boudanov. Plus tôt, le gouverneur Sergueï Aksionov a indiqué l'évacuation de plus de 2000 civils suite à cet incendie. "L'évacuation temporaire des habitants de quatre localités adjacentes au terrain militaire dans le district de Kirovski est prévue. Ce sont plus de 2.000 personnes", a-t-il déclaré sur Telegram.

Deux médias russes en ligne, Mash et Baza, proches des services de sécurité russes, ont signalé que des détonations étaient audibles dans la zone depuis plus de deux heures. Selon Mash, un dépôt de munitions est en feu. Les autorités russes, notamment l'armée, n'ont pas confirmé l'explosion de munitions, ni évoqué pour l'heure de possibles causes de l'incendie.