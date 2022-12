"Infirmières", "snipers" ou "saboteuses" : Wagner convoite aussi les femmes

Une demande à laquelle Evguéni Prigojine a répondu favorablement, se disant "absolument d'accord" avec cette option. "Pas seulement comme infirmières ou opératrices, mais aussi dans des groupes de saboteurs ou dans des équipes de snipers", a-t-il toutefois précisé dans une réponse publiée par son service de presse sur VK. "On sait tous que cela s'est déjà fait massivement." Le chef des Wagner faisait manifestement allusion aux femmes tireurs d'élite et à celles présentes dans les groupes de partisans qui ont combattu pendant la Deuxième guerre mondiale et qui étaient mises en avant par la propagande soviétique. "Nous travaillons en ce sens. Il y a des résistances, mais je pense qu'on en viendra à bout", a ajouté celui qui est parfois surnommé le "cuisinier de Poutine",