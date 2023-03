Intenses combats à Bakhmout, accord sur les céréales... le point sur la situation en Ukraine

Orban à l'Élysée. Emmanuel Macron a reçu lundi soir le dirigeant hongrois controversé à Paris. Viktor Orban, à contre-courant de ses partenaires européens sur le dossier ukrainien, fustige régulièrement la "guerre indirecte" menée par l'Europe contre la Russie et a encore lancé fin février un nouvel appel à un cessez-le-feu.

Unité européenne. Lors d'un dîner de travail à l'Élysée, le chef de l'État français et le dirigeant hongrois ont préparé le Conseil européen des 23 et 24 mars à Bruxelles. La présidence française a indiqué que ce diner "a été l’occasion de réaffirmer la nécessité de l’unité des pays européens dans leur soutien à l’Ukraine face à l’agression russe, notamment via l’application stricte des sanctions contre la Russie". Il a également "permis d’aborder la question de la ratification de l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, ainsi que de réformes d’intérêt commun, qui devraient intervenir dans les prochaines semaines au Parlement hongrois", selon l'Élysée. Sur les 30 membres de l'Alliance atlantique, seules la Turquie et la Hongrie doivent encore ratifier ces deux nouvelles candidatures déposées en pleine guerre en Ukraine. Une source diplomatique française s'est dite lundi "assez confiante" quant au processus parlementaire engagé côté hongrois.