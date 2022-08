Intenses combats dans le sud de l'Ukraine, menace nucléaire à Zaporijia… Le point sur la situation

C’est le 188e jour du conflit en Ukraine et les combats ne perdent pas en intensité entre les forces armées ukrainiennes et russes. Sur le front, la ville de Kharkiv est au cœur du combat, tout comme la région de Kherson, avec de nombreuses explosions en cours au fil de la journée. Sur le plan économique et diplomatique, le géant du gaz russe Gazprom a annoncé qu’il ne livrerait plus de gaz au géant français Engie.