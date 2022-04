VIDÉO - Interrogé par TF1, le ministre de la Défense ukrainien appelle la France à envoyer "des armes"

Le ministre de la Défense ukrainien insiste : l'aide de Paris doit se faire plus intense. Interrogé par TF1, dans la vidéo en tête de cet article, Oleksiy Reznikov a redit l'importance des combats que mène son pays face à l'envahisseur russe : "Dans cette lutte pour la civilisation, vous avez intérêt, vous les Français, à nous donner cette aide militaire plus importante avec des armes modernes. On va tenir ce front. On va vous protéger. Et ensemble, nous allons gagner cette guerre", a-t-il indiqué au micro du grand reporter de TF1 et LCI Benoît Christal.