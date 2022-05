Ukraine : "Pour chaque Français et Française, la guerre se rapproche de vos maisons", met en garde Inna Shevchenko

Les sanctions occidentales contre la Russie restent donc à ses yeux "insuffisantes". "Nous voyons aujourd’hui beaucoup d’efforts bien sûr, les sanctions sont inédites, beaucoup d’aide est livrée à l’Ukraine, mais ce n’est pas suffisant, parce que l’agression contre l'Ukraine, de la nation, de l'Europe, est inédite, donc la réponse doit être inédite", a-t-elle estimé, se disant notamment inquiète face à la multiplication de viols contre les femmes et les enfants. Alors que les dirigeants occidentaux se succèdent dans la capitale ukrainienne ces derniers jours, la priorité reste "de livrer des armes, de couper les liens avec la Russie et le financement du régime de Vladimir Poutine", selon elle.

"La Russie, Vladimir Poutine et la population russe qui soutient largement cette guerre sont responsables de ces crimes. Mais l’Occident est responsable de quelque chose que l’on peut considérer comme pire : commettre des erreurs qui ont enhardi les agresseurs", a-t-elle poursuivi. Avant de lancer : "On veut que l’Occident arrête de financer le régime de Vladimir Poutine, d’accepter, de regarder, de laisser faire Vladimir Poutine et ses crimes de guerre".