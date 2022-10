VIDÉO - "J’ai vu des gens mourir sous mes yeux" : le témoignage d'un soldat ukrainien rescapé de l'usine d'Azovstal sur LCI

Après s'être rendu, le jeune homme a été fait prisonnier. Pour autant, selon lui, il n'a pas été captif de l'armée de Vladimir Poutine. "Ce ne sont pas des Russes au camp de prisonniers. Il s'agissait plutôt des séparatistes ukrainiens. Ils étaient durs avec nous", raconte le soldat loyal à Kiev.

Libéré fin juillet, Kiril Korovolko raconte que cela n'a pas été facile. "La première fois qu’ils devaient nous échanger c’était le 23 ou le 24 juillet. Nous sommes partis, puis arrivés quelque part. Quelque chose n’a pas fonctionné et on a dû passer la nuit dans des cellules. Le 28 juillet, on nous a aligné : ceux qui devaient être échangés [ont été désignés]. On nous a mis dans des camions. Nous sommes repartis et cette fois, ça a marché", explique le jeune homme. Mais pour autant, les dégâts psychologiques ont rendu sa libération encore plus lente. "Il m’a fallu deux semaines après l’échange pour réaliser que c’était fini."