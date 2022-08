VIDÉO - "Je ne suis pas un cas unique" : le touchant témoignage d'un Russe devenu soldat dans l’armée ukrainienne

"J’ai compris que la propagande russe n’était que des mensonges", explique Dmytro Fedotov. L’histoire est digne d’un Roméo et Juliette russo-ukrainien. D’un côté ce soldat russe et de l’autre Olga Halchenko, une civile ukrainienne. Par amour, le soldat a décidé de prendre les armes contre son propre pays, la Russie. Il débarque en Ukraine en 2014. Son objectif est clair : soutenir le mouvement pro-démocratie et pro-européen de Maïden. Quelque temps plus tard, la Russie envahit la Crimée. C’est à ce moment-là qu’il s’enrôle et qu’il rencontre l’amour de sa vie. "On ne sortait pas encore ensemble, mais je l’ai prise dans ma voiture avec d’autres volontaires pour les emmener à l’Est. Je l’ai prise pour l’emmener à la guerre", détaille celle qui partage sa vie, dans la vidéo de LCI en tête d'article.