VIDÉO - Joe Biden à Kiev : une visite surprise sous forme de message à Vladimir Poutine

Cette visite surprise, sous très haute sécurité, a duré seulement quelques heures. Pour les États-Unis, l’objectif était double : annoncer 500 millions d’aides supplémentaires à l’Ukraine, des munitions notamment, et envoyer un message clair à la Russie. “Un an après, Kiev tient debout, l’Ukraine tient debout et la démocratie aussi. Les Américains vous soutiennent, tout comme le monde entier”, a déclaré Joe Biden.