Ukraine : Biden promet à Zelensky d'envoyer "rapidement" de l'aide militaire après le vote du Congrès

Lundi 22 avril, lors d'un appel téléphonique, le président américain Joe Biden a promis à son homologue ukrainien de lui faire parvenir "rapidement" des aides militaires. Cette contribution américaine s'élève à près de 61 milliards de dollars et devrait prochainement être adoptée par le Sénat, après la validation de la Chambre des représentants samedi dernier.

"Je suis reconnaissant à Joe Biden pour son soutien indéfectible à l'Ukraine et pour son véritable leadership mondial". C’est ainsi que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a remercié son homologue américain pour son aide dans la guerre contre la Russie, sur X. Lors d’un échange téléphonique entre les deux chefs d’État ce lundi 22 avril, Joe Biden a en effet promis de faire parvenir "rapidement" à l’Ukraine des aides militaires "importantes". Ces dernières seront envoyées dès que le Sénat américain aura adopté à son tour la nouvelle enveloppe d’un montant de 61 milliards de dollars pour Kiev, validée samedi dernier par la Chambre des représentants.

Ainsi, les États-Unis "fourniront rapidement de nouvelles aides militaires importantes pour répondre aux besoins urgents de l'Ukraine, sur le champ de bataille et en matière de défense aérienne", détaille un communiqué de la Maison Blanche. Pour sa part, le dirigeant ukrainien a garanti que le nouveau paquet d'aide sera "rapide et puissant, et renforcera nos capacités de défense antiaérienne, de longue portée et d'artillerie".

Une situation détériorée pour les troupes ukrainiennes sur le front

Bloquée pendant des mois du fait de luttes politiques internes à Washington, ce gigantesque programme de dépenses de sécurité américaines a été accueilli avec soulagement en Ukraine. Car sur place, la situation sur le front s'est considérablement dégradée ces dernières semaines, et les Ukrainiens réclamaient notamment de façon urgente des batteries de défense antiaérienne. Dans le même temps, les Européens ont assuré lundi qu'ils continueraient eux aussi à porter assistance à Kiev, mais sans annoncer de mesures concrètes.

Durant leur conversation téléphonique, Volodymyr Zelensky a aussi mentionné la frappe russe sur la tour de télévision à Kharkiv de ce lundi, qui a détruit tout le haut de la structure en métal. Le chef d'Etat ukrainien a donc jugé auprès de Joe Biden que cette frappe était révélatrice d'une "intention claire de la Russie de rendre la ville inhabitable".

Confrontées à une armée russe plus nombreuse et mieux équipée, les troupes ukrainiennes ont récemment été forcées de céder du terrain, notamment ce lundi même avec la prise revendiquée par la Russie d'un village situé au sud-ouest de la ville de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Dans ce contexte, le chef du renseignement militaire ukrainien Kyrylo Boudanov a ainsi prédit que la situation sur le front allait empirer autour de la mi-mai et de début juin, et sera une "période difficile" pour l'Ukraine.