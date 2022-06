VIDÉO - Kaliningrad, ce nouveau point de tensions entre Moscou et l'Occident

Conséquence directe, les marchandises en acier et en métaux ferreux, le charbon et certains matériaux de construction ne sont "plus autorisées à transiter par la Lituanie". Pour ne rien arranger, les camions sont bloqués à la frontière. Tous les chargements sont inspectés. "Nous, on est des ouvriers. On ne comprend pas les politiciens. On va rester ici trois ou quatre jours dans notre cabine. C'est dommage", s'insurge un chauffeur au micro de TF1. Certains jours, la file d’attente s’étend sur plusieurs kilomètres.

Ces embouteillages sont particulièrement douloureux pour les usines de la région. Comme cette usine de béton, dont la cour d’habitude pleine de camions est déserte. Le ciment n’arrive plus, les silos sont vides."Toute la fabrication se passe ici. Vous avez ici les stocks de sable et, là, on produit le béton. Enfin, on produisait", explique à TF1 Igor Plechkov, directeur de Tomas Béton. Les livraisons ne sont plus possibles par la route. Son usine, déjà au ralenti depuis le mois de mars, est totalement à l’arrêt. "On va utiliser tous les moyens possibles pour contourner ces blocages avec les transports par bateaux ou par avions. Mais ça ne règle pas le problème...", se désole-t-il, appelant à "arrêter cette guerre" entre la Russie et l'Ukraine.